Çavuşoğlu "AB ülkeleriyle ilişkilerimiz bana göre daha sağlam bir zeminde tekrar normalleşmeye başladı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10. Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından dün akşam verilen yemekte ABD, AB ve Rusya ile ilişkilerle ilgili şunları kaydetti:

* AB Komisyonu Yardımcısı Timmermans ile önümüzdeki günlerde bir araya geleceğiz. Vize serbestisi için AB ile çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız

* AB ülkeleriyle ilişkilerimiz bana göre daha sağlam bir zeminde tekrar normalleşmeye başladı

* ABD ile her şeyi konuşmaya hazırız, ancak tehdit dili ve dayatma olmayacak

* (Rusya ile) işadamlarımıza, özellikle tır ve kamyon şoförlerimize vizelerin kaldırılması konusunda prensipte anlaştık

* Bayramdan sonra (Rusya ile) ortak çalışma grubumuz bir araya gelecek, bunu yürürlüğe koyacağız. Temennimiz vizelerin tamamen kalkması.