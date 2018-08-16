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Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı , Eylül ayı sonunda t'ta BM Genel Sekreteri Antonia Guterres ile görüşeceklerini belirtti.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 15:06
Kıbrıs konusu New York’ta görüşülecek

Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı , Eylül ayı sonunda t'ta BM Genel Sekreteri Antonia Guterres ile görüşeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs konusunda ilgili aktörlerin Eylül ayında New York'ta bir araya geleceğini söyledi. Akıncı, "BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs'a görevlendirdiği Özel Temsilcisi Jane Holl Lute, Eylül aynın ilk yarısında da Atina, Londra ve Brüksel'i ziyaret edecek. Dolayısıyla Eylül ayı ortalarında raporunu Genel Sekretree sunmuş olacak. O rapor ışığında atılabilecek adımları Genel Sekreter ile birlikte değerlendireceğiz" diye konuştu.

"AKLIN VE MANTIĞIN YOLU BİR "

"Temennimiz, ortaya çıkacak durumun Kıbrıs'ta iyi gelişmelere zemin oluşturabilmesidir" şeklinde devam eden Akıncı, aklın ve mantığın yolunun bir olduğunu, aynı noktada buluşmak gerektiğini ifade etti. Kıbrıs sorunun çözümü konusunda iradenin gerektiğini kaydeden Akıncı, "Ortak akılda buluşmak sadece ekonomi için gerekli değil, Kıbrıs sorununun çözümü için de elbette gerekli ve yararlıdır" dedi.

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Kıbrıs konusu New York’ta görüşülecek
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