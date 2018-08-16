Trump yönetiminden Çinli ve Rus şirketlere yaptırım

CNBC'nin haberine göre; işlemler, bir bireye ve üç şirkete yönelik. Bu işletmeler arasında Çinli bir lojistik şirketi ve Singapur'daki yan kuruluşu ve Rusya merkezli Profinet şirketi ile şirketin genel müdürü yer alıyor.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, "Hazine, Kuzey Kore'deki mevcut yaptırımları uygulamaya devam edecek. Yasadışı sevkiyatları kolaylaştıran ve gelir akışı sağlayacak şirketleri, limanları ve gemileri engellemek için harekete geçecek" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptığı açıklama, lojistik şirketi olan Çin merkezli Dalian Sun Moon Star'ın ve Singapur merkezli SINSMS'in ABD ve BM'yi ihlal ederek alkol, tütün ve sigara gibi maddeleri Kuzey Kore'ye göndermek için sahte nakliye belgelerini kullandığını söyledi.

Hazineye göre, Kuzey Kore, yasadışı sigara ticaretinden yılda bir milyar dolardan fazla gelir elde ediyor.