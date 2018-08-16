İran Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Esedullah Abbasi, Türk halkının devletiyle seferber olarak ABD'nin ülke ekonomisine yönelik girişimlerini boşa çıkardığını söyledi.

TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya konuşan Abbasi, devletle halkın bir araya gelmesi ve bölge ülkelerinin kapasitelerinden faydalanılması halinde İran'daki ekonomik sorunların ortadan kalkacağını belirtti.

Konuşmasında Türkiye'de son haftalarda döviz kurlarında gerçekleşen artışa değinen Abbasi, ABD'nin ülke ekonomisine yönelik girişimlerine karşı Türkiye'nin halkı ve devletiyle yekvücut olduğuna işaret etti.

"TÜRKİYE, HALKIYLA BÜTÜNLEŞEREK DÖVİZ SORUNUNU GERİDE BIRAKTI"

Abbasi, "Türkiye hükümeti, dövizde yükselen artışın hemen ardından halkıyla bütünleşti. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), halkı devlete destek konusunda seferber etti ve bunda da başarılı oldu. Türkiye, halkıyla bütünleşerek döviz sorununu geride bıraktı." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başında bulunduğu hükümetin de ekonomik sorunlara karşı halkı kendisiyle bütünleştirmesi gerektiğini söyleyen Abbasi, hükümetin şu ana kadar halk yerine Avrupa ülkelerini kurtarıcı olarak seçtiğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU

İranlı siyasetçi Abbasi, "Hükümet, düşmanların yaptırım ve komplolarına karşı durmak ve sorunların üstesinden kolayca gelmek için meclis ve halkla bütünleşmelidir." ifadelerini kullandı.