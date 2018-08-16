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"'yi hedef almak bizi hedef almak demektir"

Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı , 'ye yönelik spekülatif atakların haksızca olduğunu belirterek, "Bölgede yaşanan oyunların farkındayız. Türkiye'nin her zaman yanındayız." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 14:05
Türkiye'yi hedef almak bizi hedef almak demektir

ITC Başkanı : "'nin üzerine konulmak istenen ambargolar sıradan değil. Türkiye'nin her zaman yanındayız. Türkiye'yi hedef almak bizi hedef almak demektir. Türkmenler olarak, Türk lirasının güçlenmesi bizi de güçlü kılar"

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bugün birtakım çevrelerin hedefi haline geldiğini, bu durumu asla kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Türk devleti ve ekonomisini desteklediklerini vurgulayan Salihi, " Türkmenleri ve ITC olarak bölgede yaşanan oyunların farkındayız. Türkiye'nin üzerine konulmak istenen ambargolar sıradan değil. Türkiye'nin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

TÜRKMEN NİNEDEN "TÜRKİYE'YE DESTEK ÇIKIN" ÇAĞRISI

lü yaşlı bir Türkmen kadının kendisini telefonla arayarak Türkiye'ye destek çıkmalarını istediğini anlatan Salihi, olayla ilgili şunları söyledi:

"Kerküklü yaşı 70'lerde olan bir ninemiz beni aradı. 'Oğlum ben böbrek hastasıydım ve Türkiye'de 3 yıl tedavi edildim. Bana Türkiye sahip çıktı. Siz bana sahip çıkan Türkiye'ye destek çıktınız mı?' diye sordu. Ben de, 'Nine, destek çıkmamamız mümkün mü? Tabii ki çıkacağız' diye karşılık verdim."

"TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMAK BİZİ HEDEF ALMAK DEMEKTİR"

Türkmen lider Salihi, kendilerini Türkiye'den ayrı düşünmediklerini belirterek, "Bugün hepimiz hedefteyiz. Türkiye'yi hedef almak bizi hedef almak demektir. Kerkük'ün durumu, Irak ve Türkmenlerinin durumu bölgede birbirine bağlı gelişmelerdir. Türkmenler olarak, Türk lirasının güçlenmesi bizi de güçlü kılar. Türk yurdu ve devletini korumak Türk insanının damarındaki kandadır." dedi.

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