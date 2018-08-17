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İşkencecisiyle ’da karşılaştı

Iraklı kadın, kendisine iskence eden ’lı teröristle sığındığı Stuttgart kentinde karşılaştı ancak kadının şikayetini dikkate almadı

Giriş Tarihi: 17.8.2018
İşkencecisiyle Almanya’da karşılaştı
Terör örgütü 'lı teröristler tarafından 2014 yılında kaçırılan ve işkenceye maruz bırakılan Kuzey Iraklı Ezidi genç kadın, kendisine işkence eden teröristi sokaklarında gördü. merkezli Times gazetesinin Bas News sitesinin haberine dayandırdığı yazısına göre, genç kadın konuyla alakalı Alman polisine başvurdu ancak DEAŞ'lı teröristin statüsünde bulunduğu ve ona hiçbir şey yapılamayacağı cevabını aldı. Teröristler tarafından kaçırıldığı dönemde 16 yaşında olan Ashwaq Ta'lo, tüm ailesiyle birlikte Şengal'de kaçırıldığını ve 'da, DEAŞ'lı bir terörist olan Abu Humam'a 100 dolar karşılığında satıldığını anlattı. Ta'lo, daha sonra bulunduğu yerde kaçmayı başardığını, 14 saat yürüyerek 'na ulaştığını sonra da mülteci statüsüyle Almanya'ya geldiğini aktardı. Ezidi kadın, Humam'ın Şubat ayında Stuttgart kentinde bir anda karşısına çıktığını belirterek, "Almanca bana 'Ben Abu Humamım. Bir süre benimleydin. Hayatta olduğunu, kiminle yaşadığını ve ne yaptığını biliyorum' dedi" ifadeleriyle anlattı.
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İşkencecisiyle Almanya’da karşılaştı
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