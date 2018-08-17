İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad Iştivi, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde, cuma namazı sonrası başlayan gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığını belirtti.

FİLİSTİNLİLER İSRAİL ASKERLERİNE TAŞLA KARŞILIK VERDİ

Iştivi, İsrail güçlerinin müdahalesinde birçok göstericinin gazdan etkilendiğini, Filistinlilerin de İsrail askerlerine taşla karşılık verdiğini kaydetti. Öte yandan Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Bel'in, Nalin ve Nebi Salih beldelerinde de Filistinliler gösteri düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah kentine bağlı beldelerde başlayan gösterilere de göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermilerle müdahale etti.

ŞU ANA KADAR ÖLEN VE YARALANANIN OLMADIĞI BİLDİRİLDİ

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde yaşanan olaylarda şu ana kadar ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.