Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Katarlı ressam Ahmed Bin Macid el-Meadıd'den "Erdoğan portreli" Türkiye desteği

lı ressam Bin el-Meadıd'den "Erdoğan portreli" desteği

lı ünlü ressam Bin el-Meadıd, 'nin ekonomik saldırılar ve spekülatif adımlara karşı dik duruşuna Erdoğan portresiyle destek verdi. Ünlü ressam "Men Sabera Zafera" (Sabreden zafere ulaşır) darbımeseleni ve Türk lirasının sembolünü işlediği, İngilizce ve Türkçe olarak da hazırladığı eseri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 18:22 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 05:49
Katarlı ressam Ahmed Bin Macid el-Meadıd'den Erdoğan portreli Türkiye desteği

lı ünlü ressam Bin el-Meadıd, yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, kardeş na desteğimizin bir ifadesi olarak ortaya çıktı. Şüphesiz bu mutlaka yapmamız gereken bir şeydi. ve Katar daima her türlü sıkıntı ve krizde el ele olmuştur." dedi.

"TÜRK HALKI, HER İSTEDİĞİNE ULAŞACAKTIR"

Çalışmasının Türkiye'nin kriz döneminde Katar'ın yanında yer almasını takdir anlamına geldiğini belirten Meadıd, şunları söyledi:

"Başkan Erdoğan'ın resmi, Türk halkının gücü ve sabrını ifade ediyor. Türk halkı, her istediğine ulaşacaktır. Onların gücü, direnişlerinde ve bu krizdeki sabırlarında saklıdır. İşte bu noktadan hareketle 'Sabreden zafere ulaşır' mesajı ortaya çıktı. Çünkü her zaman sabreden zafere ulaşır, gerçekten."

"TÜRK HALKI VE KATAR HALKI BİR AİLE GİBİDİR"

İslam dünyasındaki krizlere eserlerinde değindiğini dile getiren Meadıd, "Türk halkı ve Katar halkı bir aile gibidir, Türkler bizim kardeşlerimizdir. Katarlılar da her alanda Türklerin kardeşleridir. İşte bu aile içindeki bir iş birliği ve genel itibarıyla bir kardeşlik dayanışmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Katar'da halkın Türkiye ve Türk halkına yönelik desteği belirgindi. Aslında Katarlılar için Türkiye'nin içinde bulunduğu bir krizden dolayı destek olmak tuhaf bir şey değil. Türk halkı ve Katar halkı tüm krizlerde ele eledir." diyen Meadıd, şunları kaydetti:



"Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin gelişmeyi sürdürmesini istiyoruz. Bizler Müslüman, Arap ve Katarlılar olarak bundan gurur duyarız. Bizler Başkan Erdoğan'ı büyük bir devletin başında büyük bir lider, komutan olarak görüyoruz. Bizler onun yapmış olduklarıyla gururluyuz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Katarlı ressam Ahmed Bin Macid el-Meadıd'den "Erdoğan portreli" Türkiye desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN