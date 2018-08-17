Trump’a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur

Washington yönetiminin Türkiye
'ye yönelik başlattığı ekonomik savaşla ilgili CNN International'da yayımlanan analizde ABD
yönetimine uyarı yapıldı ve Türkiye'ye yönelik bu saldırıların dünyanın birçok başka bölgesinde de soruna yol açacağı öngörüsü dile getirildi. İngiltere
merkezli Chatham House
'da Türkiye uzmanı Fadi Hakura'nın imzasıyla yayımlanan analizde, ABD'nin ekonomik savaşın dozunu kaçırdığı takdirde yaşanacaklar arasında "Türkiye, bu noktadan sonra ABD'yi güvenilir ortak ve stratejik bir müttefik olarak görmemeye başlayacaktır", "Türkiye, ağırlık merkezini Batı'dan uzaklaştıracak Rusya
, İran
ve Avrasya'ya kayacaktır" öngörüsünde bulundu. Böyle bir durumda Türkiye'nin NATO
'dan bile çekilebileceğini söyleyen Hakura "Türkiye'nin AB'ye girme çabaları acilen canlandırılmalı ki ülkedeki özgürlükçü reformların önü açılsın. Aksi takdirde Batı, Türkiye gibi önemli bir ülkeyi kaybetmenin ağır faturasını ödemek zorunda kalabilir" uyarısı yaptı. Öte yandan ABD'de Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç bir araya gelerek, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı papaz Andrew Brunson konusu da dahil ikili ilişkilerin değerlendirildiği bir görüşme yaptı. ?ÇAVUŞOĞLU: KOVBOY FİLMİ OYNAMIYORUZ
10. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile olan sorunlarımızı çok kolay çözebiliriz ama ABD'nin şu anki anlayışıyla değil. Yani ABD'nin bu işlerin bir kovboy filmi olmadığını görmesi lazım. İki büyük ülke ve ilişkileri iyi olması gereken iki büyük ülke ama birbirimize saygı duymayı öğreneceğiz" dedi. İRAN'DAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ
İran medyası, ABD'nin Türkiye ekonomisini hedef alan girişimlerine karşı Türk halkının kararlı duruşuna övgüde bulunan haberlere yer verdi. Haber sitesi Tabnak, Türk halkının ABD'nin ekonomiyi hedef alan girişimlerine karşı Türk Lirası'nın korunması yönünde ortaya koyduğu duruşu övdü. Hemşehri gazetesi de halkın, dolar bozdurma kampanyasına yoğun bir şekilde katıldığını vurguladı.