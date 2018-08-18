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40 çocuğun hayatını kaybettiği saldırıya 'li aktörden tepki!

'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği ve 40'ı çocuk 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair dünyaca ünlü aktör tepki gösteren bir paylaşımda bulundu

Giriş Tarihi: 18.8.2018 12:58 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 13:07
40 çocuğun hayatını kaybettiği saldırıya ABD'li aktörden tepki!

'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği ve çoğu çocuk 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair dünyaca ünlü aktör , bir tepki mesajı attı.



Ünlü oyuncu Jim Carrey sosyal medya hesabı üzerinden, üzerinde bayrağının bulunduğu füzenin, çocukların içinde olduğu okul otobüsünü vurma anının resmedildiği görsel ile birlikte şu mesajı paylaştı: "40 masum çocuk bir otobüste öldürüldü. Bizim müttefikimiz. Bizim füzemiz. Bizim suçumuz."

TRUMP ONAY VERMİŞTİ

CNN televizyonu, Yemenli gazeteciler ve silah uzmanları ile yaptıkları ortak çalışmanın ardından, saldırıda kullanılan bombanın MK-82 olduğu sonucuna varıldığını duyururken, söz konusu bombanın satışına ABD BaşkanıDonald Trump'ın onay verdiği açıklandı.

2016 yılının Mart ayında Suudi Arabistan yine Yemen'de bir pazar yerine lazer güdümlü MK-84 Amerikan bombasıyla saldırmış, 87 kişi hayatını kaybetmiş, Ekim 2016'da ise cenaze törenine yine aynı tip bomba ile düzenlediği saldırıda 155 kişi can vermişti.

Bunun üzerine lazer güdümlü bombaların Suudi Arabistan'a satışı Obama döneminde insan hakları gerekçesiyle yasaklanmıştı. Ancak Mart 2017'de Trump yönetimi bu yasağı kaldırdı ve Suudi Arabistan'a lazer güdümlü bomba sevkiyatı başladı.

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40 çocuğun hayatını kaybettiği saldırıya ABD'li aktörden tepki!
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