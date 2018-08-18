Almanya’dan Türkiye’de tatil çağrısı

Alman Federal Hükümeti'nin Turizmden Sorumlu Komisyoneri Thomas Bareiss, kısa süre önce Türkiye
'de tatil yaptığını söyleyerek "Bana göre Türkiye'de tatil yapmamak için hiçbir gerekçe bulunmuyor" dedi. Bareiss, Frankurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada 'turizmin
, iki ülke arasında köprü kurduğunu' belirtti ve "Şu anda buna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. "İstikrar ve ortaklık, Almanya
halkının çıkarına olduğu kadar Türk halkının da çıkarınadır" diyen Bareiss, Türk halkının misafirperverliğinin de altını çizdi. Gazete, haberinde 2018'ın ilk altı ayında 1 milyon 560 bin Alman vatandaşının Türkiye'ye seyahat ettiğini ve bunun geçtiğimiz yıla oranla yüzde 25'lik bir artış anlamına geldiğini hatırlattı. Haberde ayrıca Alman hükümetinin Trump
'ın Türkiye'ye açtığı ekonomik savaşa karşı olduğu yorumu da yer aldı