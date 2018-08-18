Avrupa’nın tavrı Türkiye’den yana

ABD'nin Türkiye
'yi hedef alan ekonomik savaşı ve uluslararası ticari anlaşmaları hiçe sayan yaptırımları ters tepiyor. Fransa
ve Almanya
liderleri peş peşe Başkan Recep Tayyip Erdoğan
ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Her iki ülkeden yapılan açıklamalarda da görüşmelerin son derece iyi geçtiği ve ekonomik işbirliğine önem verildiği mesajı vurgulandı. Le Parisien
gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Erdoğan'ın "iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirmenin önemini" konuştuklarını yazdı. GÖZLER BAKANLARDA
Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Fransız mevkidaşı Bruno le Maire'in "en kısa süre içinde" görüşeceği de belirtildi. İki liderin Suriye
ve bölgesel güvenlik meselelerini de konuştuğu öğrenildi. Erdoğan'ın bir diğer telefon görüşmesi de Almanya Şansölyesi Angela Merkel
ile gerçekleşmişti. Telefon görüşmesinde Merkel'in "güçlü bir Türkiye ekonomisinin Almanya'nın da faydasına olacağını" belirttiği öğrenildi. Alman basınında da geniş yer bulan görüşmenin ardından konuşan Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, iki liderin Suriye ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti. Seibert, Erdoğan'ın eylül ayındaki Almanya ziyaretinden önce Bakan Albayrak ile Alman mevkidaşı Peter Altmeier'ın bir görüşme yapmasının kararlaştırıldığını söyledi. ERDOĞAN İLE İKİLİ ZİRVE OLACAK Rusya
'da yayın yapan Izvetsiya gazetesi Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'u kaynak gösterdiği haberinde, eylül ayında Tahran'da gerçekleşecek Rusya-İran- Türkiye zirvesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın baş başa görüşeceğini yazdı. Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Ankara- Tahran-Moskova üçlüsünün, İran'da gerçekleştireceği zirvenin ana gündem maddesi ise Suriye olacak. ?MERKEL VE PUTİN İSTANBUL'U GÖRÜŞECEK
Almanya
Başbakanı Merkel yaptığı açıklamada Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye liderleri arasında İstanbul
'da gerçekleştirilecek zirveyi Rus lider Putin ile bugün yapacakları görüşmede ele alacaklarını belirtti. Dörtlü zirvenin amaca uygun olabileceğini kaydeden Merkel, "Rusya- Türkiye-Almanya-Fransa görüşmesi anlamlı olabilir. Net tarih yok. Danışmanların ön görüşme yapması üzerinde çalışıyoruz" dedi.