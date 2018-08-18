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Avrupa’nın tavrı ’den yana

ABD’nin adımları Avrupa’da ters tepmeye devam ediyor. ’nın ardından da ile işbirliğinin önemini vurguladı. Liderler ’da bir araya gelecek

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Avrupa’nın tavrı Türkiye’den yana
ABD'nin 'yi hedef alan ekonomik savaşı ve uluslararası ticari anlaşmaları hiçe sayan yaptırımları ters tepiyor. ve liderleri peş peşe Başkan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Her iki ülkeden yapılan açıklamalarda da görüşmelerin son derece iyi geçtiği ve ekonomik işbirliğine önem verildiği mesajı vurgulandı. gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Erdoğan'ın "iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirmenin önemini" konuştuklarını yazdı.

GÖZLER BAKANLARDA
Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Fransız mevkidaşı Bruno le Maire'in "en kısa süre içinde" görüşeceği de belirtildi. İki liderin ve bölgesel güvenlik meselelerini de konuştuğu öğrenildi. Erdoğan'ın bir diğer telefon görüşmesi de Almanya Şansölyesi Angela ile gerçekleşmişti. Telefon görüşmesinde Merkel'in "güçlü bir Türkiye ekonomisinin Almanya'nın da faydasına olacağını" belirttiği öğrenildi. Alman basınında da geniş yer bulan görüşmenin ardından konuşan Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, iki liderin Suriye ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti. Seibert, Erdoğan'ın eylül ayındaki Almanya ziyaretinden önce Bakan Albayrak ile Alman mevkidaşı Peter Altmeier'ın bir görüşme yapmasının kararlaştırıldığını söyledi.

ERDOĞAN İLE İKİLİ ZİRVE OLACAK
'da yayın yapan Izvetsiya gazetesi Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'u kaynak gösterdiği haberinde, eylül ayında Tahran'da gerçekleşecek Rusya-İran- Türkiye zirvesinde, Rusya Devlet Başkanı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın baş başa görüşeceğini yazdı. Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Ankara- Tahran-Moskova üçlüsünün, İran'da gerçekleştireceği zirvenin ana gündem maddesi ise Suriye olacak.

?MERKEL VE PUTİN İSTANBUL'U GÖRÜŞECEK
Almanya Başbakanı Merkel yaptığı açıklamada Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye liderleri arasında 'da gerçekleştirilecek zirveyi Rus lider Putin ile bugün yapacakları görüşmede ele alacaklarını belirtti. Dörtlü zirvenin amaca uygun olabileceğini kaydeden Merkel, "Rusya- Türkiye-Almanya-Fransa görüşmesi anlamlı olabilir. Net tarih yok. Danışmanların ön görüşme yapması üzerinde çalışıyoruz" dedi.
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Avrupa’nın tavrı Türkiye’den yana
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