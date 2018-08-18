Hayalinden vazgeçmedi, ABD'nin ilk başörtülü haber spikeri oldu

ABD'deki yerel WHBF televizyon kanalında gazetecilik yapan Tahera Rahman, karşılaştığı zorluklara rağmen verdiği mücadeleyi kazanarak ülkedeki ilk başörtülü haber spikeri oldu.



ABD'nin Illinois ve Iowa eyaletlerinde yayın yapan WHBF kanalında çalışan Rahman, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kendisini dünya gündemine taşıyan hikayesinin aslında 11 Eylül saldırıları sırasında başladığını ifade eden Tahera, "11 Eylül'de ben de tüm Müslüman toplumu gibi yaşanan trajedi nedeniyle şoke oldum. Müslümanlar aniden düşman olarak görülmeye başlanmıştı. ABD'de doğdum ve büyüdüm ama komşularımız bile bize kuşkuyla bakıyordu. O sırada Müslümanlar aleyhinde oluşan algıyı değiştirebilmek adına bir şeyler yapmaya karar verdim." dedi.

"YAPTIĞIM ONLARCA İŞ BAŞVURUSUNDAN OLUMSUZ CEVAP ALDIM"



Gazeteciliği, insanların hikayelerini tüm dünyaya anlatma gücüne sahip bir meslek olduğu için tercih ettiğini anlatan Rahman hayalindeki mesleği edinebilmek için Hindistan asıllı annesi ve Pakistan asıllı babasının da desteğiyle Chicago Loyola Üniversitesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi.

Eğitim ve staj sürecinde kendisine, "Hayalindeki işi almak için başörtünü çıkartır mısın" diye soranlara "Hayır" cevabını verdiğini kaydeden Rahman, "Onlar da bana çok defa 'red' cevabı duymaya hazır olmam gerektiğini söylüyorlardı. Dedikleri de oldu, yaptığım onlarca iş başvurusundan olumsuz cevap aldım." diye konuştu.



"SIKI ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİM"



Başörtüsü nedeniyle medyada haberci olarak iş bulamayacağını anlayan Rahman, WHBF kanalında önce kamera arkasında "haber yapımcısı" olarak görev yapmaya başladığını ve bu pozisyonda iki yıldan fazla çalıştığını belirtti. Bu esnada spikerlik hayalinden vazgeçmediğini bildiren Rahman, "İlk iki başvurum reddedildikten sonra patronlarıma bir e-mail yazarak, istediğim iş için nasıl daha iyi bir aday olabileceğimi, ne yapmam gerektiğini sordum ve sonrasında da sıkı çalışmaya devam ettim. Elhamdülillah üçüncü başvurumda işi aldım." şeklinde konuştu.

Ekran karşısına ilk kez 8 Şubat'ta çıktığını anlatan Rahman, Türkiye dahil dünyanın her köşesinden ve her kesimden olumlu tepkiler aldığını dile getirdi.



Iowa eyaletinin Des Moines kentinde yaşayan bir Amerikalıdan aldığı, "İki kız çocuğu babasıyım ve Hristiyanım. Des Moines'de olduğunuz bir gün ailemle birlikte akşam yemeği yemek için sizi evimize davet etmek istiyorum. Çünkü kızlarımın sizin kim olduğunuzu bilmesini istiyorum." şeklindeki mesajın kendisini çok etkilediğini belirten Rahman, geçmişte geldiği Türkiye'yi tekrar ziyaret etmek istediğini sözlerine ekledi.

