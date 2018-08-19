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'dan flaş açıklaması!

Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, ile iyi ilişkilere sahip olduklarını ve komşu ülkelerle karşılıklı kardeşlik bağlarının olduğunu söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 10:28
İran'dan flaş Türkiye açıklaması!
devlet televizyonuna konuşan Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, gündemdeki konulara ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın bölgede , Afganistan, ve Pakistan ile komşuluk ilişkilerinin iyi olduğuna dikkati çeken Hatemi, söz konusu ilişkilerin kardeşlik ve samimiyet esasına dayalı olduğunu ifade etti.

İran'ın komşu ülkelere karşı samimi duygular taşıdığını, son süreçte birçok komşu ülkeyi ziyaret ettiğini ve edindiği izlenime göre çok iyi sonuçlar elde edildiğini dile getiren Hatemi, bu konuda diplomasiye ve dış siyasete destek verdiklerini dile getirdi.

Hatemi, Genelkurmay başkanının da birçok komşu ülkeyi ziyaret ederek müspet ve faydalı görüşmeler yaptığını kaydetti.
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İran'dan flaş Türkiye açıklaması!
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