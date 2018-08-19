Trump’a rağmen işbirliğine devam

ABD
Başkanı Donald Trump
'ın karşı çıkmasına rağmen Rus gazını Almanya
'ya taşıyacak Kuzey Akım
2 Doğalgaz Boru Hattı
projesine dair görüşmeler "tam gaz" devam ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel
, Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'i, dün Berlin
yakınlarındaki Alman hükümetinin konuk evi Meseberg Sarayı'nda ağırladı. Putin, Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı konusunda Almanya ile birlikte çalıştıklarını, gazın Ukrayna
üzerinden taşınmasına devam edileceğini söyledi. Almanya, 2016'da ithal ettiği 50 milyar metreküplük doğalgazla Rusya'nın en büyük müşterisi konumunda. Toplantı öncesinde "Rusya ile ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz" diyen Merkel ile Putin, Ukrayna krizi ve Suriye
meselesini de görüştü. İki lider Suriye'nin İdlib
kentindeki drama dikkat çekti. Merkel "İdlib ve çevresinde insani felaket yaşanmasını önlememiz gerekiyor" derken, Putin "Önemli olan Suriye için insani yardımlı genişletmek" ifadesini kullandı.