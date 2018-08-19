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Trump’a rağmen işbirliğine devam

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Trump’a rağmen işbirliğine devam
ABD Başkanı 'ın karşı çıkmasına rağmen Rus gazını 'ya taşıyacak 2 projesine dair görüşmeler "tam gaz" devam ediyor. Almanya Başbakanı Angela , Devlet Başkanı 'i, dün yakınlarındaki Alman hükümetinin konuk evi Meseberg Sarayı'nda ağırladı. Putin, Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı konusunda Almanya ile birlikte çalıştıklarını, gazın üzerinden taşınmasına devam edileceğini söyledi. Almanya, 2016'da ithal ettiği 50 milyar metreküplük doğalgazla Rusya'nın en büyük müşterisi konumunda. Toplantı öncesinde "Rusya ile ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz" diyen Merkel ile Putin, Ukrayna krizi ve meselesini de görüştü. İki lider Suriye'nin kentindeki drama dikkat çekti. Merkel "İdlib ve çevresinde insani felaket yaşanmasını önlememiz gerekiyor" derken, Putin "Önemli olan Suriye için insani yardımlı genişletmek" ifadesini kullandı.
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Trump’a rağmen işbirliğine devam
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