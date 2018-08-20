Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın

İsrail
istihbarat görevlilerinin de aralarında bulunduğu onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa
'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'nı Yahudilerin girişi için açtığını belirtti. Aralarında 7 İsrail istihbarat görevlisinin de bulunduğu 82 fanatik Yahudi'nin İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif
'e baskın düzenlediği ifade edildi. Bazı fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın doğu bölgesinde bulunan Er-Rahme Kapısı'nda Talmudik ayinler düzenlediği ve daha sonra İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'in Silsile Kapısı'ndan çıktıkları kaydedildi. Sosyal medyada dün Aksa'ya baskın çağrısı yapan fanatik Yahudi örgütleri, Yahudi inancına göre "Slihhot (Tövbe)" duası ayininin düzenleme vakti geldiğini vurgulamıştı. SINIR KAPISINI KAPATTILAR
Öte yandan İsrail, Gazze
'ye uygulanan ablukayı kırmayı hedefleyen çok sayıda Filistin
linin deniz sınırına doğru kayıklarla hareket etmesine karşılık, Gazze'nin kuzey sınırındaki Beyt Hanun (Erez) sınır kapısını çıkışlara kapattı. Kamu İşleri Heyeti Halkla ilişkiler ve Medya Sorumlusu Muhammed el-Mukadime, İsrail'in Beyt Hanun kapısını, hastalar ve Gazze Şeridi'ne dönenler hariç çıkışlara kapattığını belirtti. Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından İsrail'in uyguladığı ablukayı kırma amacıyla düzenlenen eyleme katılan çok sayıda Filistinli, 40 kayıkla Gazze'den Akdeniz sularına açılmıştı. İSRAİL BATI ŞERİA'YI ZEHİRLİ ATIK ÇÖPLÜĞÜNE DÖNÜŞTÜRÜYOR
İsrail, 1967'den bu yana yaklaşık 700 bin Yahudiyi yerleştirdiği Batı Şeria
'yı zehirli ve tehlikeli atıkları bıraktığı büyük bir çöplüğe dönüştürüyor. İsrail'in uluslararası çevreyi koruma kanunlarına aykırı olarak atıkların yüzde 60'ını Filistin topraklarına atması konusunda Anadolu Ajansı'na bilgi veren Filistinli uzmanlar ve yetkililer, söz konusu atıkların, nüfus, su ve toprak açısından büyük tehlike arz ettiğini belirtti. Filistin Çevresel Kalite Kurumu Başkanı Adalet el-Atira, "İsrail, topraklarımızı tehlikeli atıkları atmak için kullanıyor" dedi.