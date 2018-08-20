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'den sivil itaatsizlik çağrısı

(ITC) sonuçlarının tarafından onaylanmasının Türkmenlere karşı etnik ayrım olduğunu belirterek, destekçilerine sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018 23:42 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 23:43
Irak Türkmen Cephesi'den sivil itaatsizlik çağrısı

Kerkük'te, ITC çatısı altındaki partilerin toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında üye Ahmed el-Beyati tarafından ITC'nin yazılı açıklamasını okudu.

Açıklamada, de dahil yargı erkinin, özellikle Kerkük'te kesin delillerle gösterilen deki hile ve hackerlık faaliyetleri konusundaki yüzlerce şikayet hakkında gerekeni yapmadığı, bunun da seçim sonuçlarının düzeltilmemesine neden olduğu kaydedildi.

"Sonuçların onaylanması, Türkmenlerin uzun yıllardır maruz kaldığı yok sayma ve baskı yoluyla bir ayrım olarak nitelenebilir." denilerek, Türkmen topluluğunun bu sonuçları kesin olarak reddettiğini göstermek ve çalınan oylarını geri almak için sokaklara inerek, sivil itaatsizlik ve barışçıl eylemler düzenleyeceği ifade edildi.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere hile iddiaları ve düşük katılım damgasını vurmuştu. Kerkük'teki Türkmen ve Araplar, oylarının Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lehine çalındığını belirtmiş ve oyların elle yeniden sayılmasını istemişti.

Tartışmalar üzerine oylar yeniden elle sayılsa da yarışı kazanan partilerin sıralamasında değişiklik olmadığı açıklanmıştı.

Kerkük'te Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) birinci, Arap İttifakı ikinci, Kerkük Türkmen Cephesi listesi ise üçüncülüğü elde etmişti.

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Irak Türkmen Cephesi'den sivil itaatsizlik çağrısı
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