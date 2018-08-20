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'in resmi Twitter hesabı ye emanet

'in resmi Twitter hesabını bir haftalığına, üniversite öğrencisi 25 yaşındaki yönetecek.

Giriş Tarihi: 20.8.2018 15:33 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 15:52
İsveç'in resmi Twitter hesabı Türk öğrenciye emanet

, 1 hafta boyunca 'in resmi Twitter hesabından paylaşımlar yapacak. Doğan, 151 bin takipçili @sweden hesabının yönetimini bu sabah itibarıyla devraldı.

Doğan, iki yıldır İsveç'in Lund Üniversitesinde Uluslararası Kalkınma ve Yönetim dalında burslu yüksek lisans yaptığını belirterek "Twitter hesabını her hafta bir vatandaş yönetiyor.

İsveç Enstitüsü bu hafta beni seçmiş. Benim için de büyük bir sürpriz oldu. Bir hafta boyunca daha çok yaşadığım şehir Lund'dan paylaşımlarda bulunmayı düşünüyorum" dedi.

İsveç'te, 2011'den bu yana, 151 bin kişinin takip ettiği ülkenin resmi Twitter hesabını her hafta halktan seçilen bir isim yönetiyor. İsveç Enstitüsü tarafından belirlenen kişi, profile ismi ve fotoğrafını ekleyerek, bir hafta boyunca paylaşımlar yapıyor.

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İsveç'in resmi Twitter hesabı Türk öğrenciye emanet
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