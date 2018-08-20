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, E- testlerine başladı

tarafından daha önce duyurulan elektronik sistemine geçiş ile ilgili ilk testlere başlandı.

Giriş Tarihi: 20.8.2018 15:53
Rusya, E-Vize testlerine başladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova tarafından yapılan basın toplantısında, uzun süredir hazırlıkları süren elektronik sistemi için testlere başlandığını açıkladı.

Zakharova yaptığı açıklamada, "Testler için bazı Uzak Doğu vatandaşlarına e-vize uygulamasına başlatıldı. Buna göre Rusya'nın Kalingrad bölgesine seyahat etmek isteyen bazı ülke vatandaşları internet üzerinden e-vize başvurusunda bulunabilecek. e-vize sistemine göre müracaatlarda davetiye gibi prosedürlere gerek kalmayacak. Tüm kayıtlar ücretsiz olacak, sadece 20 dakikalık başvuru süresi olacak. E-vize sistemi ise 1 Temmuz 2019 tarihinden sonra resmen hayata geçecek" dedi.

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Rusya, E-Vize testlerine başladı
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