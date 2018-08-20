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", 100'den fazla kişiyi rehin aldı"

, Afgan Hükumetinin "bayram ateşkesi" çağrısının ardından Kunduz şehrinde 3 otobüsü durdurarak yolcuları rehin aldı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018 10:54
Taliban, 100'den fazla kişiyi rehin aldı

Kunduz Valilik Sözcüsü Esmatullah Muradi, otobüslerin Takhar Bölgesi'nden Başkent Kabile'ye doğru giderken geçtikleri Kunduz'da rehin alındıklarını açıkladı.

Muradi açıklamasında, "Otobüsler tarafından durduruldu, yolcular otobüslerden indirilip gizli bir bölgeye götürüldüler" dedi.

Afgan medyası yaklaşık 170 kişinin rehin alındığını iddia etti.

Kunduz Eyalet Konsülü Başkanı Muhammed Yusuf Eyubi, militanların aslında hükumet veya güvenlik yetkilisi aradıklarına inandığını söyledi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Pazartesi gününden itibaren Taliban'a ateşkes çağrısında bulunmuştu ancak Taliban'dan yanıt gelmedi.

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