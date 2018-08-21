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Bekir İzzetbegovic: ’nin büyümesi birilerini rahatsız etti

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Bekir İzzetbegovic: Türkiye’nin büyümesi birilerini rahatsız etti

Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada 'ye karşı yapılan spekülatif atakları değerlendirdi. Türk halkının Başkan Erdoğan'ın liderliğine güvendiğini belirterek, "Ulusal ekonomi ve para biriminin korunmasında onun vizyonunu takip edeceklerdir" dedi. İzetbegovic Türkiye'nin büyümesinin birilerini açıkça rahatsız ettiğini vurgulayarak, "Bu da başka siyasi engellemelere neden olabilir. Sonuç olarak bu durumun 'nın da Türkiye'nin de Batı ve İslam ülkeleriyle iyi ilişkileri geliştirmek isteyen Bosna Hersek'in de çıkarına olmayacağından endişe duyuyorum" dedi.

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Bekir İzzetbegovic: Türkiye’nin büyümesi birilerini rahatsız etti
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