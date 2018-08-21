Fransız yazara yanıt: Ankara her zaman güvenilir

FRANSIZ yazar Bernard Henri-Levy'nin, tarihi gerçekleri çarpıtarak Türkiye hakkında Wall Street Journal'a yazdığı "NATO Türkiye'yi kapı dışarı etmeli" başlıklı yazısına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan yanıt geldi. Aynı gazete tarafından yayımlanan "Türkiye güvenilir bir NATO üyesi, hep de öyle oldu" başlıklı makalesinde Kılıç, Türkiye'nin güvenilmez olduğu iddialarına karşı "Bu iddia onlarca yıllık tarihi yok sayıyor. Türkiye, DEAŞ ve diğer dini aşılıkçılara karşı cephede savaşan bir ülke, NATO'nun güney kanadının koruyucusu olarak ve örgüt içindeki en büyük ikinci silahlı kuvvetlere ev sahipliği yaparak 60 yıldan uzun süredir gururlu ve vazgeçilmez bir müttefik olmuştur" yanıtını verdi. "Diğer NATO müttefikleri gibi Türkiye de hükümeti halkı tarafından özgürce seçilen bir demokrasidir" yazan Kılıç, "Son zamanların en çok uluslararası gözlemci tarafından izlenen seçimlerde, seçmenlerin yüzde 86,2'si sandık başına giderek oyunu kullandı. 50 milyondan fazla Türk, 6 farklı aday için sandık başına gitti" ifadeleriyle Türkiye'deki demokratik çarkların işleyişini vurguladı.

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