20 yaşında, üç yıldır beş parasız dünya turunda

Sarah ?Gysler isimli 20 yaşındaki Fransız, neredeyse hiç para harcamadan dünya turu yapıyor. Üç yıldır sürekli seyahat eden Gysler, bu zamana kadar sadece 3 bin euro harcamış. Yolculuğu boyunca tren ve araçları kullanan Gysler, teknelere de otostop yaparak binmiş. "Parasız Maceracı" (L'Aventuriere Fauchee) isimli bir Facebook hesabı bulunan Gysler, anılarını tüm dünyayla paylaşıyor. İsviçre
'den Kolombiya
'ya, Çin
'den Barbados'a kadar birçok ülke gören Gysler, parasız seyahat etmek için yöntemler geliştirmiş. Beslenmek için balık tutmayı öğrenen Gysler, kimi zaman meyve topluyor ya da ailelerin ikramlarıyla besleniyor. Kimi zaman da yiyecek ve barınacak yer karşılığı gönüllü bir şekilde çalışan Gysler, dünya seyahatinin Paris
'in göbeğinde olmak kadar tehlikeli olmadığını söylüyor. Kendisini bir sistemin içinde daha az hapsolmuş hissettiğini belirten genç kız, unutulmaz dostluklar edindiğini belirtti.