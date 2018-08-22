Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Almanya’da bir Rus vatandaşı bombalı saldırı iddiasıyla yakalandı

’da bir Rus vatandaşı iddiasıyla yakalandı

’da planladığı iddia edilen bir Rus vatandaşı 'de gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 22.8.2018 15:15
Almanya’da bir Rus vatandaşı bombalı saldırı iddiasıyla yakalandı

Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Rus vatandaşı 31 yaşındaki Magomed-Ali C., polisin özel operasyon birimi "GSG 9" ve Eyalet Kriminal Dairesi polisleri tarafından Berlin'de yakalandı.

Zanlının, Fransa'da 18 Nisan 2017'de 3 kilogram patlayıcı ile yakalanan Clement B. ile Almanya'da devleti tehlikeye düşürecek şiddet eylemi ve da bulunmak için hazırlık yapmakla suçlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Magomed-Ali C'nin evinde 26 Ekim 2016'da büyük miktarda patlayıcı madde bulunduğu belirtildi.

Saldırı planının Magomed-Ali C'ye yönelik 26 Ekim 2016'da yapılan polis aramasıyla bozulduğu, bunun üzerine ikilinin ayrıldığı, Clement B'nin Fransa'ya gittiği ve 2017'nin nisan ayında yakalandığı belirtilen açıklamada, Magomed-Ali C'nin tutuklama talebiyle yarın mahkemeye çıkarılacağı aktarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’da bir Rus vatandaşı bombalı saldırı iddiasıyla yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN