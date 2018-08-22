Michael Jackson’ın rekorunu kırdılar

Amerikan rock müzik grubu Eagles'ın "Their Greatest Hits 1971- 1975" adlı toplama albümü, tüm zamanların en çok satan albümü oldu. 1970'li yılların ünlü rock gruplarından olan Eagles'ın uzun süredir "Tüm zamanların en çok satan albümü" unvanını koruyan Michael Jackson
'un "Thriller" albümünün bu unvanını kapmış oldu. Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği'nin (RIAA) verilerine göre 1982'de piyasaya çıkan "Thriller" albümü analog ve dijital medya satışlarında 33 milyonda kaldı. Eagles'ın rekor kıran albümünün 38 milyondan fazla sattığı belirtiliyor. İkinci sıraya gerileyen Jackson'ın albümünden hemen sonra yani üçüncü sırada Eagles'ın 26 milyon satan "Hotel California" şarkısının olması dikkatleri çekiyor. 'UZUN BİR YOLCULUKTU'
Grubun kurucularından olan davulcusu ve vokalisti Don Henley, rekorun ardından yaptığı teşekkür mesajında, 46 yıldır kendilerini sadakatle destekleyen hayranlarına, menajerlerine, çalışanlarına ve ailelerine teşekkür ederek "Çok uzun bir yolculuktu" dedi.