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’ın başı büyük dertte

Ragıp SOYLU
RAGIP SOYLU Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018
Trump’ın başı büyük dertte
ABD Başkanı Donald 'ın eski avukatı Michael Cohen, 'ta yargılandığı davada dün Trump'ı zora düşürecek itiraflarda bulundu.
Federal Soruşturma Bürosu'na () teslim olup federal savcılarla anlaşma yoluna giden Cohen, vergi kaçırma, "mali kurumlara yalan beyanda bulunarak 2016'daki seçim kampanyası finansmanında usulsüzlük yapma" başta olmak üzere 8 farklı suçlamayı kabul etti.
Cohen, Trump'ın isteği üzerine, porno yıldızı Stormy Daniels ve eski Playboy modeli Karen McDougal'a sessiz kalmaları için ödemeler gerçekleştirdiğini söyledi. Cohen, savcıyla yaptığı anlaşma gereği, bu ödemeler sırasında da kampanya finans yasalarını ihlal ettiğini itiraf etti. Trump'ın kampanya sırasında kendisini seçmene kötü göstereceği gerekçesiyle bu iki kadına ödeme yapılmasını istediği öne sürülüyordu. İki kadın ise Trump ile evlilik dışı ilişkileri olduğunu iddia etmişti.
Cohen'in itirafçı olduğu sıralarda, Trump'ın eski seçim kampanya müdürü Paul Manafort'un davasında da karar verildi. Virgina'daki davada jüri, Manafort'u 18 suçlamanın 8'inde suçlu buldu. Bunlardan 5'i vergi kaçırma, biri de banka sahteciliği.

'BEYAZ SARAY SUÇ ÖRGÜTÜ'
Muhalefetteki Demokratlardan Senatör Richard Blumenthal, 'ın gün geçtikçe bir suç örgütü gibi göründüğünü söyledi. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin ağır toplarından Adam Schiff de, Trump'ın kampanya yasalarını ihlal etmesi dolayısıyla yasal girişimlere maruz kalabileceğini belirtti.
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Trump’ın başı büyük dertte
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