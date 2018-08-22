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Vanuatu’da 6,5 büyüklüğünde

Güney Pasifik’te yar alan Vanuatu’nun yakınlarında 6,5 büyüklüğünde meydana geldi. Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Vanuatu’nun Malekula Adası’ndaki Lakatoro köyüne 78 kilometre uzaklıktaki Ambrym bölgesinde 6,5 şiddetinde deprem oldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018 07:31
Vanuatu’da 6,5 büyüklüğünde deprem

Yerin 13 kilometre derinliğinde meydan geldiği belirtilen şiddetli in ardından Vanuatu Meteoroloji ve Jeolojik Tehlikeler Bölümü yetkililerinden Dan Dari, deprem bölgesinde can ve mal kaybının yaşanmadığını açıkladı.

Pasifik Uyarı Merkezi ve Yeni Zelanda Sivil Savunma Bakanlığı tarafında yapılan açıklamalarda da tsunami tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu.

Vanuatu, dünyada en çok deprem ve volkanik patlamaların meydana geldiği Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden "Pasifik Ateş Çemberi" fay hattının üzerinde yer alıyor.

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Vanuatu’da 6,5 büyüklüğünde deprem
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