Trump için geri sayım başladı

ABD Başkanı Donald Trump
'ın eski avukatı Michael Cohen'in, Trump'ın ilişkisinin olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etmesi, ülkede Trump'ın azil sürecinin başlaması gerektiği seslerinin yükselmesine neden oldu. ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından Bloomberg ve CNBC, Cohen'in önceki gün New York
'ta çıktığı mahkemedeki itirafının ardından, bunun Trump'ın başkanlığının en korkunç günü olduğu yorumunu yaptı.
Haberlere göre Cohen, ifadesi boyunca Trump'ın ismini geçirmedi ancak kabul ettiği suçlamalar arasında "bir siyasi adayın isteği üzerine bazı kişilerin bazı konularda sessiz kalması için ödemeler yaparak seçim yasasını ihlal etmek" bulunuyor. Bu da dolaylı olarak bile olsa Trump'ın isminin bir federal suça karışmasına neden oluyor. WATERGATE'TEN BU YANA İLK
Bu önemli gelişmenin ardından Trump'ın azil sürecinin başlaması gerektiğine ilişkin yorumlar gündeme gelirken, eski ABD Başkanı Barack Obama
döneminde Adalet Bakanlığı
'nın dördüncü ismi olan Neal Katyal, Washington Post
'a verdiği demeçte "Bu büyük bir olay. ABD Başkanı direkt olarak federal suçlarla ilişkili olarak anılıyor, hem de bir düşmanı tarafından da değil, kendi avukatı tarafından" dedi. Katyal, Watergate skandalından beri ilk defa ABD'nin böyle bir durumla yüz yüze kaldığını hatırlattı. Diğer yandan Cohen'ın itirafıyla aynı gün Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort, Virginia'da düzenlenen bir mahkemede jüri tarafından vergi kaçırma ve banka sahtekarlığı dahil olmak üzere sekiz ayrı başlıktan suçlu bulunması, Trump'ı iyice köşeye sıkıştırdı. GÖZLER 5 KASIM'DA
Washington Post'un konuştuğu uzmanlara göreyse Trump'ın görevde olduğu süre boyunca suçlanması ve ardından azledilmesi, Kongre'de Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde tutması nedeniyle çok mümkün gözükmüyor. Kasımda düzenlenecek ara seçimlerde Demokratlar'ın Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesiyle Trump döneminin sonunu getirebilir. 'SONUN BAŞLANGICI'
ABD medyasının önde gelen isimlerinden Boston Globe gazetesi yazarı Michael A. Cohen, "21 Ağustos 2018 gününün Trump'ın başkanlığının sonunun başlangıç günü olarak hatırlanacak olması çok olası" yorumunu yaparken,s Washington Post yazarı Jennifer Rubin yazısında "İster doğrudan itham edilmeyen bir suç ortağı olarak tanımla ister tanımlama, 21 Ağustos 2018 günü itbariyle şu an görevdeki başkan tam olarak budur, bugün yargı açısından rezalet bir gün olarak tarihe geçecek" ifadelerini kullandı. Wall Street Journal
yazarı Gerald F. Seib ise, "Trump'ın başkanlığının en kara günü olan salıya en büyük darbeyi vuran Cohen oldu. Trump'ın uzun süredir sahne arkasında faaliyet gösteren kişisel avukatı, başkanı doğrudan federal bir suçta ima etmiş oldu" değerlendirmesinde bulundu. ELEŞTİRİ YAĞMURU
CNN International'ın politika editörüyse, "Trump'ın başkanlığı üzerinde aylardır dolanan iki kara bulut aynı anda sonunda salı akşamüstü patladı ve Başkan'ın üzerine bir yağmur olarak indi. Trump ve yakınları için bir kabusun başladığını tabii ki söyleyebiliriz. 2018 ara seçimleri için 2,5 aydan az bir zaman kalmışken parti içindeki Kongre'deki liderler ne diyebilir ya da ne diyecek?" yorumunu yaptı.