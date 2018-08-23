Venezüella 7.3 ile sallandı

Venezüella'nın kuzeydoğu sahillerini etkileyen 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan (USGS) yapılan açıklamada, dün Venezüella'nın kuzeydoğu sahilini vuran ve başkent Caracas'tan da hissedilen depremin 7.3 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Venezüella İçişleri Bakanı Nestor Luis Reverol, ilk belirlemelere göre depremde can kaybı olmadığını, ancak yaralılar ve maddi hasar olduğunu bildirdi. USGS, depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Yaguaraparo kentinin 20 kilometre kuzeybatısı olduğunu ve yerin yaklaşık 123 kilometre altında meydana geldiğini kaydetti. Caracas'ta yaşayan ve ABD medyasına açıklama yapan bazı kişiler, depremin yaklaşık 1 dakika sürdüğünü ve binaların 7'nci katında dahi hissedildiğini anlattı.

BINA 25 DERECE EĞILDI

Venezüella'nın kuzeydoğusunda meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem büyük panik yaratırken başkent Caracas'taki Tower of David olarak bilinen bir bina 25 derece eğildi. Son beş katı yan yatan 190 metre uzunluğundaki binanın boş bir finans merkezi olduğu belirtilirken çökme ihtimaline karşı çevredekilerin tahliye edildiği ve trafiğin kapatıldığı kaydedildi.