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Amazon’daki kabile ilk kez görüntülendi

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018
Amazon’daki kabile ilk kez görüntülendi
Brezilya merkezli sivil toplum kuruluşu FUNAI tarafından elde edilen görüntülerde Amazon yağmur ormanlarında yaşayan ve şimdiye kadar dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan bir yerli kabile görüldü. Brezilya, Kolombiya ve Peru sınırında bulunan Vale do Javari bölgesinde insansız hava aracı ile elde edilen görüntülerde 16 yerlinin ok taşıdığı görüldü. Amazon'daki yerlileri korumak için çalışan FUNAI'den yapılan açıklamada, görüntülerin 2017'de çekildiği ve medyaya yeni servis edildiği, yerli kabileye de çekimler sırasında hiçbir şekilde müdahale edilmediği belirtildi.
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Amazon’daki kabile ilk kez görüntülendi
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