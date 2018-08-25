Acı biberin 7 faydası

ABD kaynaklı Bustle haber sitesinin araştırmalara dayandırdığı haberinde acı biberin bilinmeyen 7 faydası sıralandı. Çalışmalara göre, acı biber kalp hastalığı ve felce karşı koruma sağlayarak ömrü uzatıyor. Acı biberdeki kapsaisin maddesinin karaciğer kanserinden koruduğu fareler üzerinde test edildi. California San Diego Üniversitesi'nde yapılan çalışma ise, biberin bağırsak sağlığında da faydalı olduğunu gösterdi. Diğer araştırmalar ise, biberin kötü kolesterolü düşürdüğünü ve sinüs iltihabına karşı etkili olduğunu gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU