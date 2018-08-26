Avustralya'da yeni Bakanlar Kurulu açıklandı

Avustralya Genel Valisi Peter Cosgrove'un huzurunda yemin ederek hükümeti kurmakla görevlendirilen ülkenin 30. Başbakanı Scott Morrison, başkent Canberra'da yeni Bakanlar Kurulundaki isimleri ilan etti.

Başbakan Morrison'ın duyurduğu listede eski Başbakan Malcolm Turnbull hükümetinde görev alan bazı isimler yer almazken, bazılarının da görevlerinde değişiklik yapıldı.

Morrison, parti içi oylamada Başbakan Yardımcısı seçilen Josh Frydenberg'i Hazine Bakanlığına, diğer yardımcısı koalisyon ortağı Ulusal Parti lideri Michael McCormack'ı Altyapı, Ulaşım ve Bölgesel Gelişim Bakanı olarak atadı.

MORRİSON RAKİBİ, PETER DUTTON'A ESKİ GÖREVİNİ VERDİ

Morrison, Liberal Parti içindeki liderlik oylamasında 40'a karşı 45 oyla geride bıraktığı rakibi eski İçişleri Bakanı Peter Dutton'u yeniden bu göreve atadı. Morrison, Göç ve Sınır Koruma Bakanlığına David Coleman'ı getirdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI MARİSE PAYNE OLDU

Avustralya'nın 2013 yılından bu yana Dışişleri Bakanı olarak görev yapan ve bugün istifa eden Julie Bishop'un yerine Savunma Bakanı Marise Payne getirildi. Sydney Senatörü Payne, 2015 yılında beri Savunma Bakanlığı görevini sürdürüyordu.

- Christopher Pyne, Savunma Bakanlığına atandı

Marise Payne'in yerine ise Savunma Sanayisi Bakanı Christopher Pyne'i atayan Morrison, Pyne'in yerine Ticaret Bakanı Steve Ciobo'ya görev verdi.

Angus Taylor Enerji, Simon Birmingham Ticaret, Melissa Price Çevre, Dan Tehan Eğitim Bakanı olarak kabineye girerken, Mathias Cormann Maliye, Greg Hunt Sağlık, David Littleproud Tarım, Christian Porter Adalet, Mitch Fifield İletişim, Matt Canavan Kaynaklar ve Kuzey Avustralya Bakanı olarak aynı görevlerde kaldı.

Avustralya'daki Liberal Parti-Ulusal Parti koalisyon hükümetinde, göçmen alımı, enerji politikalarının yanı sıra ara seçimlerdeki başarısızlıklar yüzünden geçen hafta içi çıkan Liberal Partideki isyan, Başbakanı Malcolm Turnbull'un görevden ayrılmasına neden olmuştu.

Liderlik oylaması sonucunda eski İçişleri Bakanı Peter Dutton'a karşı girdiği yarışı kazanan Hazine Bakanı Scott Morrison Avustralya'nın 30. Başbakanı seçilmişti.