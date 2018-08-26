İdlib teyakkuzu

Suriye'de en problemli nokta haline gelen İdlib
için önceki gün Moskova
'da kritik zirve gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT
Başkanı Hakan Fidan
, Rus mevkidaşlarıyla bir araya gelerek İdlib için çözüm yollarını aradı. İdlib'i Esad'ın acımasız saldırılarına bırakmak istemeyen Türkiye
'nin Rusya
ile ortak operasyon yapabileceği konuşuluyor. Ancak olası ortak operasyonların akıllara getirdiği sorular da var. Böyle bir operasyonun askeri, politik, ekonomik, güvenlik ve insani maliyetini kim karşılayacak? Yani Rusya Suriye'deki hava kuvvetlerini harekete geçirirken İdlib'in içine Türk askeri mi girecek? Ya da İdlib'den çıkartılacak silahlı gruplar nereye gidecek? En önemlisi de operasyonlar sırasında kaçınılmaz hale gelecek olan yeni bir göç dalgasını Türkiye tek başına mı göğüslemek zorunda kalacak? İdlib'in temizlenmesine yönelik cevap arayan en temel soru da İdlib'i kimin kontrol edeceği. Esad rejimi Halep
'ten sonra İdlib'i de kontrolü altına alarak savaşı kazandığını dünyaya ilan etmek istiyor. Bunun için PKK
/PYD-YPG'li teröristlerle anlaşarak onları da İdlib'e yakın bölgelere getirdiğine dair bilgiler dolaşıyor. Fakat Ankara'nın Esad rejimine yönelik tavrında ise bir değişiklik yok. AFRİN - İDLİB BİRLEŞİR Mİ?
İdlib temizlerirse kontrolü Türkiye ve Rusya birlikte mi yapacak yoksa Esad'a mı bırakılacak? Kontrol Türkiye'ye bırakılırsa Afrin ve İdlib'in birleşmesine Rusya ve İran
razı olacak mı? Bu sorular, Ankara-Moskova hattında gündemdeki yerini koruyor. Ankara için stratejik önemde
İdlib, Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir sorun. Hatay'a çok yakın olmasından dolayı bölgede yaşanabilecek en ufak çatışma
da sayıları 1 milyonu bulan yeni bir göç dalgası Türkiye sınırına dayanacak. İdlib'i Türkiye için önemli kılan bir başka nokta da bölgede bulunan Türk gözlem noktaları. Astana
'daki çatışmasızlık bölgeleri kararından sonra Türkiye İdlib'in çevresinde 12 tane gözlem noktası oluşturdu. Son dönemde bu gözlem noktalarının etrafı da blok duvarlarla korumaya alındı. Bölgede yaşanabilecek çatışmalar Mehmetçiği de sıcak bir çatışma ortamının içinde bırakabilir. Ankara bu nedenle İdlib'in Türkiye-Rusya-İran'ın yürüteceği diplomasi ile çözülmesinden yana. Ancak İdlib bölgesinden mini insansız hava araçlarıyla (drone) Lazkiye'deki üslerine saldırı olduğunu söyleyen Rusya da, sahil şeridindeki askeri üslerini korumak istiyor. Bunun için İdlib'deki silahlı grupların temizlenmesini isteyen Moskova yönetimi bir anlamda Esad'ı İdlib için cesaretlendiriyor. Ankara, Astana'daki çatışmasızlık anlaşmasına sadık kalarak pozisyonunu koruyor.