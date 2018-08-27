ABD'deki silahlı saldırı!

ABD'deki silahlı saldırıda saldırgan dahil 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin de yaralandığı belirtildi. ABD'nin Florida eyaletinin Jacksonville kentinde bir internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan da dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı açıklandı.

SALDIRGANIN TURNUVADA YARIŞMACI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Jacksonville İlçesi Şerif Mike Williams, şüpheliyi 24 yaşında Maryland-Baltimore nüfusuna kayıtlı David Katz, olarak tanımladı. Williams, "saldırgan David Katz'ın düzenlenen turnuvada bir yarışmacı olduğunu, saldırı sonrasında kendisini öldürüldüğünü"açıkladı. "Saldırgan dahil ateşli silahla 3 kişinin öldüğünü 11 kişinin de yaralandığı açıklandı.



Florida Valisi Rick Scott,"saldırının olduğu Jacksonville kentine gelerek, silahlı saldırıyla ilgili Şerif Mike Williams ve Belediye Başkanı Lenny Curry ile bir araya gelerek saldırıyla ilgili bilgi aldı. Vali Scott," Jacksonville Landing'deki saldırı ile ilgili soruşturma boyunca tüm devlet kaynaklarını sunmaya devam edileceğini gerekli açıklamaları yerel yetkililerin yapacağını söyledi. Scott,"saldırı başladığı sırada sokağın karşısındaki Jacksonville İtfaiye merkezinden gelen kahramanlarla tanışma fırsatı yakaladım ve hayat kurtarmak için koşan bu cesur erkek ve kadınlarla gurur duydum."Bu memurlar her gün başkalarına yardım etmek için çalışıyorlar ve onlara yeterince teşekkür etmeliyiz"dedi.



Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.