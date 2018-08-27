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Alman Dışişleri Bakanı: “Avrupa, 'nin 'ye yaptırımlarına tepki göstermeli”

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ’nin ’ye uyguladığı yaptırımlara karşı Avrupa’nın tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 15:42 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 15:45
Alman Dışişleri Bakanı: “Avrupa, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlarına tepki göstermeli”

Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Maas, 'nin, Avrupa ve Almanya'yı ilgilendiren yaptırım politikasına yanıt verilmesi için Avrupalıları kışkırttığına dikkat çekti. Maas yaptığı açıklamada, ", ve Çin'e uygulanan ve belki de ileride diğer ortaklarımıza uygulanabilecek plansız ve spesifik olmayan yaptırımlar nedeniyle ABD'ye tepki göstermeliyiz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

"ABD İLE İLİŞKİLERİ GÖZDEN GEÇİRME VAKTİ GELDİ"

Maas, 3 Ekim'de ABD'de başlayacak "Almanya Yılı"nın Amerikan yönetimine yönelik yeni siyaset geliştirilmesi için kullanılabileceğine işaret ederek, "Transatlantik ortaklığını bilinçli, eleştirel ve hatta özeleştiriye dayalı bir şekilde gözden geçirmenin zamanı geldi" dedi.

ABD'NİN YENİ RUSYA YAPTIRIMLARI BUGÜN DEVREYE GİRDİ

'de yaşayan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının Rusya tarafından zehirlendiği şüphesiyle ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını bugün yürürlüğe koydu.

Yaptırımlar gereğince, Rusya'ya 'acil insani yardım' gerekmedikçe her türlü dış yardımın yapılması, silah ve hem askeri hem sivil amaçlarla kullanılan ürünlerin ihracatı yasaklanmıştı. Öte yandan, Rusya'ya herhangi bir kurum, ajans tarafından veya ABD hükümetinden herhangi bir araç üzerinden kredi, kredi garantisi ya da finansal destek sağlanması yasaklandı.

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Alman Dışişleri Bakanı: “Avrupa, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlarına tepki göstermeli”
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