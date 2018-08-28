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Almanya Başbakanı Merkel: “Korkunç bir olay. Almanya’da sokaklarda nefrete yer yok”

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Chemnitz'de düzenlenen festival sonrasında çıkan olaylarda bir kişinin öldürülmesini ve ardından düzenlenen ları kınadı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 16:40
Almanya Başbakanı Merkel: “Korkunç bir olay. Almanya’da sokaklarda nefrete yer yok”

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Chemnitz'de düzenlenen festival sonrasında çıkan olaylarda bir kişinin öldürülmesini ve ardından düzenlenen ları kınadı.


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Chemnitz kentinde gerçekleştirilen festival sonrası çıkan olayları ve bir kişinin öldürülmesini "Korkunç bir olay" olarak nitelendirdi. Ardından dün yaşanan şiddetli protestoların kabul edilemez olduğunu açıklayan Merkel, "Almanya'da sokaklarda nefrete yer yok" ifadelerini kullandı. "Gördüklerimizin hukuk devletinde yeri yok" diyen Merkel, olayları kınadığını açıkladı.


Almanya'nın Chemnitz kentinde 35 yaşındaki bir Almanın Cumartesi gecesi düzenlenen bir festival sonrasında öldürülmesinin ardından kentte yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti. Yaşanan protesto gösterilerine şiddet eğilimli aşırı sağcıların da karıştığı iddia edildi. Olayın çıkış nedeni henüz bilinmezken 35 yaşındaki Almanın farklı milliyetlere mensup kişilerle tartıştığı ardından olayın ölümle sonuçlandığı aktarıldı. Polisin olaya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.

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Almanya Başbakanı Merkel: “Korkunç bir olay. Almanya’da sokaklarda nefrete yer yok”
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