Avrupa - ABD hattı kopuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı
'nda yıllık konferans için
toplanan ülkesinin büyükelçilerine hitap etti. Macron, Suriye
'de Esad'ın yönetimde kalmasının "feci bir senaryo" olacağını belirterek, ülkesinin Suriye'ye askeri bir harekat için hazır olduğu işaretini verdi. Avrupa Birliği'nin (AB
) özellikle güvenlik konularında son dönemde önemli gelişmeler kaydettiğine işaret eden Macron, "Avrupa artık, güvenlik alanında sadece ABD'ye bağımlı olmamalıdır. Avrupa'nın güvenliğini ve bağımsızlığını sağlamak için sorumluluk almak bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı. Bu konudaki önerilerini gelecek aylarda açıklayacağını kaydeden Macron, "Rusya
dahil tüm Avrupalı ortaklarımızla güvenliğimiz konusunda kapsamlı bir gözden geçirme başlatmayı istiyorum" diye konuştu. AB'de reformların artmasından söz eden "Yeni inisiyatifler almalı, yeni ittifaklar kurmalıyız" dedi. 'TÜRKİYE İÇİN TEPKİ GÖSTERMELİYİZ'
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin yaptırım politikasını eleştirdi. Maas, ABD'nin, Avrupa ve Almanya'yı ilgilendiren yaptırım politikasına yanıt verilmesi için Avrupalıları kışkırttığına dikkat çekterek, "Rusya, Türkiye
ve Çin'e uygulanan plansız ve spesifik olmayan yaptırımlar nedeniyle ABD'ye tepki göstermeliyiz" dedi.