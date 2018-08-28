Bm, Erdoğan’ın dediğine geldi: Myanmar’da yaşananlar soykırım

Bileşmiş Milletler (BM
) tarafından kurulan Uluslararası Myanmar
Bağımsız Araştırma Misyonu, Myanmar ordu
sunun Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de aralarında bulunduğu üst düzey ordu generallerinin Arakanlı Müslümanlara yaptığı soykırım nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi
'nde (UCM) yargılanmasını istedi. KÖYLERİ YAKTILAR
BM İnsan Hakları Konseyi'nin 23 Mart 2017'de kurduğu misyon, yaklaşık 18 ay süren çalışmalarının ardından elde ettiği bulgulara ilişkin hazırladığı raporu açıkladı. Myanmar ordusu ve fanatik Budistler'in, Müslümanlara yönelik cinayet
, tecavüz, işkence ve keyfi tutuklamalar dahil insan hakkı ihlallerinin ortaya çıkarılması amacıyla kurulan misyonun raporunda çarpıcı ifadelere yer verildi. Raporda, Genelkurmay Hlaing ve pek çok üst düzey ordu generalinin Arakan eyaletinin kuzeyinde soykırım, ülkenin kuzeyindeki Kaçin ve Şan eyaletinde ise insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle araştırılması ve haklarında soruşturulma başlatılması istendi. Arakanlı Müslümanların
, başta Myanmar ordusu ve diğer güvenlik güçlerinin apaçık insan hakları ihlalleri ve istismarlarına uğradığı vurgulanan raporda, tüm bu eylemlerin "uluslararası hukuka göre şüphe götürmeyecek şekilde ağır suçlar" olduğunun altı çizildi. Raporda, "Askeri zorunluluklar, asla ayrım gözetmeksizin cinayetler işlenmesini, kadınlara toplu tecavüzü, çocuklara saldırılmasını ve köylerin tamamen yakılmasını haklı çıkarmayacaktır. Başta Arakan eyaletindeki mevcut güvenlik tehditlerine bakıldığında Myanmar ordusunun taktikleri, istikrarlı ve ağır şekilde orantısız olmuştur" ifadeleri kullanıldı. İŞKENCECİLER LİSTESİ
Raporda ayrıca, soykırım işleyen ordu mensuplarına ilişkin BM'nin elinde uzun bir liste olduğu 18 Eylül'de BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunulacağı kaydedildi. Suçlananlar arasında Nobel Barış ödüllü siyasetçi Suu Kyi de var. BİR YIL ÖNCE SÖYLEMİŞTİ
Başkan Erdoğan, Ağustos 2017'de patlak veren Arakan krizinin ardından bu insanlık ayıbını en üst seviyede dile getirerek yaşananların "soykırım" olduğunu söylemişti. Erdoğan, Eylül 2017'de Kazakistan'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Zirvesi'nde liderlerle görüşerek bütün ülkeleri sorumlu davranmaya çağırmış ve "Bölgede yaşanan insani dramın önüne geçmek için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri ile çalışmak istiyoruz. Uluslararası kuruluşlar, bilhassa da İslam ülkeleri olarak bizler elimizden gelen tüm imkanlarla bu zulmün son bulması için birlikte mücadele etmeliyiz" demişti. Erdoğan, BM nezdinde de yoğun diplomasi yürütmüştü. AK PARTİ'DEN DESTEK
AK
Parti Sözcüsü Ömer Çelik, BM'nin Myanmarlı generaller için soykırım yargılaması talebine ilişkin, "Başta BM olmak üzere kurumlara düşen görev suçu tespit etmek ve kınamakla sınırlı olmamalı. Bu suçun nasıl durdurulacağı konusunda acil ve etkili eylem planı duymalıyız" ifadesini kullandı. Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, uluslararası kurumların bu katliamları durduracak bir mekanizma üretmemesinin katilleri cesaretlendirdiğini belirtti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de "BM raporu, Arakan Müslümanları başta olmak üzere ülkedeki savunmasız sivillerin uğradığı soykırımı teyit ediyor" dedi.