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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Erhürman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı , (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile bir telefon görüşmesi yaptı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 12:41 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Erhürman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı , (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile bir telefon görüşmesi yaptı.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ın görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep ettiği öğrenildi. Başbakan Erhürman'ın bu hafta içerisinde veya haftaya Ankara'ya ziyarette bulunması konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi. Erhürman'ın, dövizdeki artış nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması için Ankara'dan destek isteyeceği öğrenildi. Ziyarette, Türkiye ile imzalanan mali protokollerin de ele alınmasının beklendiği ifade edildi.

KKTC'DE ALIŞVERİŞ DÖVİZE ENDEKSLİ

KKTC'de alışverişin dövize endeksli olduğu, ev ve araç kredilerinin çoğunluğunun döviz üzerinden hesaplandığı belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Erhürman ile telefonda görüştü
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