Tayland'da cunta yönetiminden siyasi partilere kısmi serbestlik

Askeri cuntanın lideri, Başbakanlık görevini yürüten General Prayuth Chan-ocha, partilerin kongre toplamasına, tüzük belirlemesine, yöneticilerini atamasına ve yeni üye kabul etmesine izin verileceğini belirtti.

Chan-ocha, ilgili düzenlemeye ilişkin Kanun Hükmündeki Kararnamenin yarın veya ertesi gün yayımlanacağını ifade etti.

Ancak söz konusu düzenleme, siyasi kampanyalara serbestlik getirmiyor. Darbe sonrasında getirilen 5 veya daha çok kişinin katıldığı siyasi toplantıları yasaklayan düzenleme yürürlükte kalacak.

Tayland'da ordunun mayıs 2014'te yönetime el koymasının ardından ülkede hala demokratik düzene geçilebilmiş değil. Prayuth liderliğindeki cunta yönetimi daha önce birçok kez seçim tarihi açıklamasına rağmen ülkede halen seçimler yapılamadı.

Seçimlerin en son 24 Şubat 2019 tarihinde yapılacağı açıklandı.

Askeri darbenin ardından ülkedeki tüm siyasi partiler yasaklanmıştı.

Cunta rejimi, geçici anayasanın 44. maddesi uyarınca General Prayuth'a ülkedeki barış ve istikrarın sağlanması adına istediği yasa veya düzenlemeyi çıkarabilme yetkisi veriyor.