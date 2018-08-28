Trump, 24 yıllık NAFTA'yı yürürlükten kaldırıyor

Henüz görevinin ikinci yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini çektiği son anlaşma 24 yıldır yürürlükte olan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) oldu.

24 YILLIK SERBEST TİCARET ANLAŞMASI TARİH OLUYOR

Göreve geldiği günden bu yana ABD'yi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP), Paris İklim Anlaşması ve İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çeken Trump, dün ise 1994'ten bugüne yürürlükte olan ve ABD, Meksika, Kanada arasında serbest ticarete olanak sağlayan NAFTA'yı yürürlükten kaldıracağını duyurdu.

NAFTA'NIN KÖTÜ BİR ÇAĞRIŞIMI VAR

Trump, dün düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Meksika'yla yeni bir ticaret anlaşmasına vardığını bildirerek, "NAFTA'nın kötü bir çağrışımı var. ABD'ye yıllardır zarar veriyor. Şu an yürürlükte olan anlaşmayı (NAFTA) kaldıracağım ve ABD-Meksika anlaşması yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise yeni anlaşmanın iki ülke arasındaki mal ticareti açığını düşüreceği, yurt dışına çıkan üretimi ve istihdamı ABD'ye geri getireceği, Amerikalı işçileri ve fikri mülkiyeti koruyacağı savunuldu.

ABD'nin diğer ülkelerle toplam mal ticareti açığının NAFTA'nın yürürlüğe girmeden önceki sene 115 milyar dolar olduğu ancak bunun geçen sene 800 milyar dolara yaklaştığı kaydedilen açıklamada, söz konusu dönemde ABD'nin Meksika'yla olan mal ticareti dengesinin 1,6 milyar dolar fazladan 70 milyar dolar açığa yöneldiği bilgisi paylaşıldı.

ÇELİK VE ALÜMİNYUM VERGİLERİ KALKMADI

Trump hükümetinin mart ayında ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği çelik ve alüminyuma koyduğu sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi ise yeni anlaşma kapsamında henüz ortadan kalkmadı.

Meksika Ekonomi Bakanı Ildefonso Guajardo, dün yaptığı açıklamada, bu konunun henüz çözülmediğini ve tarafların müzakerelere devam ettiğini belirtirken, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasına çelik ve alüminyum üzerindeki gelir vergilerinin kaldırılmasının sonradan eklenebileceğini bildirdi.

Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergileri getirerek Meksika'yı pazarlık masasına çekmesinin ardından yeni ticaret anlaşmasında bu vergileri kaldırmaması tepki topladı.

Söz konusu gümrük vergilerinin kaldırılmaması, ABD'nin Kanada, Çin ve Avrupa Birliği ile ticaret pazarlıklarına girmesi ve bunların başarıyla sonuçlanması durumunda bile bu vergilerin kaldırılmayacağı ihtimalini gündeme getirdi.

YENİ ANLAŞMAYA ENERJİ EKLENMEDİ

Ayrıca, ABD ile Meksika arasındaki yeni ticaret anlaşmasına enerji alanının eklenmemesi dikkati çeken başka bir konu oldu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Meksika'da faaliyet gösteren Amerikalı enerji şirketlerinin Meksika hükümetiyle var olan sözleşmelerinin devam edeceği kaydedilirken, bu firmaların NAFTA kapsamındaki haklarının korunacağı aktarıldı.

Şu anki Meksika Başkanı Enrique Pena Nieto'nun kapsamlı enerji reformları sayesinde ülkenin özel sektörüne yabancı sermaye girişi olurken, 1 Aralık'ta görevine başlayacak yeni Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un ülkesinin enerji sektörüne özel sermayenin akmasına karşı olduğu biliniyor.