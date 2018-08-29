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: ’de savaş suçu işlendi

Giriş Tarihi: 29.8.2018
BM: Yemen’de savaş suçu işlendi
Birleşmış Milletler () öncülüğünde kurulan uluslararası heyeti, iç savaşın hüküm sürdüğü ülkede Yemen hükümeti ve öncülüğündeki koalisyondan bazı kişilerin savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğunu bildirdi. "Tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan" oluşan heyetin raporunda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarının doğrudan sivil kayıplara yol açtığı vurgulanarak "Yerleşim alanları, pazar yerleri, cenazeler, düğünler, gözaltı merkezleri, sivillere ait tekneler ve hatta sağlık kuruluşları vuruldu" denildi.
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BM: Yemen’de savaş suçu işlendi
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