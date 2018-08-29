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’da pazar yeri kurbanları anıldı

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Bosna’da pazar yeri kurbanları anıldı
Savaşı (1992-1995) sırasında Sırp birliklerinin başkent Saraybosna'daki pazar yerine gerçekleştirdiği saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi düzenlenen törenle anıldı. Sırp birlikleri tarafından 28 Ağustos 1995'te havan topu atılan pazar yerinde düzenlenen törende, katliamda hayatını kaybeden 43 kişi için dua edildi, katliamda yaşamını yitirenler için yaptırılan anıta çiçekler bırakıldı. Fikret Grabovica, 23 yıl önce 3 çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Sırplar, Srebrenitsa'da olduğu gibi burada da soykırım yapmak istedi" diye konuştu.
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Bosna’da pazar yeri kurbanları anıldı
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