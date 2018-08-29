Suriyeli Hıristiyanlar YPG’yi protesto etti

Surıye'nin kuzeyinde Haseke ilinde terör örgütü YPG
/PKK tarafından okulları kapatılan Hıristiyanlar, terör örgütünü protesto
etti. Kamışlı kent merkezinde toplanan eylemciler, YPG/ PKK tarafından bu ayın ortasında kapatılan Hıristiyanlara ait iki okulun yeniden açılması için sloganlar attı. YPG/ PKK'lı teröristler, protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı. 18 Ağustos'ta Haseke'deki kiliselerin başkan ve rahipleri, Kamışlı'da bir araya gelerek örgütün okullarını kapatmasının "kabul edilemez" olduğunu açıklamıştı.