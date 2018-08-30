İdlib’de terör grupları birbirine girdi

ANKARA-Moskova arasında son günlerde yaşanan askeri, istihbari ve diplomatik trafiğin ardından İdlib'deki silahlı gruplar panikledi. Bazı gruplar anlaşma doğrultusunda silah bırakmayı kabul ederken, bazı gruplar direnişe devam etmekte ısrar ediyor. Silahlarını isteyen ve bırakmak istemeyen grup mensupları arasında ayrışma büyüyor. Bu iki ayrışan taraf arasında sahada çatışmalar başladı. Silahlı gruplar, silahlarını bırakan terör gruplarına ait teçhizat depolarını da ele geçiriyor. Öte yandan, silahlı gruplar arasında kimin İdlib'de hangi bölgede kalacağı konusunda da anlaşmazlıklar sürüyor.

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