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: Rusya'dan vize açıklaması

: Türkiye ile belirli kategorilerdeki pasaport sahiplerine vize uygulamasının kolaylaştırılmasına dair görüşmelerin sonbaharda görüşülmesi planlanıyor.

Giriş Tarihi: 30.8.2018 11:55 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 12:08
Son Dakika: Rusya'dan vize açıklaması

Resmi Temsilcisi Maria Zaharova, Rusya ve Türkiye'nin bazı kategorideki vatandaşlar için vize rejiminin kolaylaştırılmasına yönelik görüşmelerinin sonbaharda planlandığını açıkladı.



Zaharova yaptığı açıklamada, "Vize konularının görüşülmesi için en uygun profesyonel alan konsolosluk sorunlarından sorumlu uzmanların ikili görüşmeleridir. Uzmanların bu yöndeki görüşmesi sonbaharda planlanıyor" dedi.

Zaharova, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmeleri sonucunda çeşitli kategorideki vatandaşlar için karşılıklı olarak seyahat rejiminin kolaylaştırılmasıyla ilgili anlaşmaların gerçekleştirilmesi mekanizmasının oluşturulmasına karar verildiğini anımsattı.

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Son Dakika: Rusya'dan vize açıklaması
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