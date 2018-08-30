Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünden çekmekle tehdit ett

Trump, ABD'yi çekmekle tehdit ett

ABD Başkanı 'ın, ülkesini (DTÖ) çekmekle tehdit etti.

Giriş Tarihi: 31.8.2018 00:26 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 00:26

Trump, Bloomberg News'e verdiği mülakatta, DTÖ'nün ABD'ye daha iyi muamele etmesi gerektiğini savundu.

Haberde, Trump'ın, "Hizaya gelmezlerse, DTÖ'den çekilirim." sözlerine yer verildi.

Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, ABD'nin DTÖ tarafından yıllarca "çok kötü" muamele görerek dezavantajlı bir konuma itildiğini iddia etmiş ve kuruluşun faaliyetlerini değiştirmesi gerektiğini savunmuştu.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ocak ayında yaptığı açıklamada, Çin'in 2001 yılında DTÖ üyeliğinin hata olduğunu öne sürmüştü.

Uzmanlar, çok uluslu serbest ticaret sistemini kurmakta öncülük eden ABD'nin DTÖ'den çekilmesi durumunda, başta ABD olmak üzere küresel ekonominin ve dünya ticaretinin olumsuz etkileneceğini vurguluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünden çekmekle tehdit ett
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN