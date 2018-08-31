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Ayrılıkçı lider da öldü

’nın doğusunda ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri bir kafede meydana gelen patlamada öldü

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 19:26

'nın doğusunda ayrılıkçıların ilan ettiği sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri 'nun da öldüğü bildirildi.

TASS haber ajansına göre, Donetsk şehir merkezinde Zaharçenko'nun bulunduğu bir kafede patlama meydana geldi. Zaharçenko'nun hayatını kaybettiği patlamaya bombanın neden olduğu belirtildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2014'teki Meydan olayları sonrasında Rus kökenli nüfusun yoğun olarak yaşadığı ülkenin doğusunda yanlısı ayrılıkçılar sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti adında Kiev'den bağımsız yönetim ilan etmişti.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna birlikleri arasında çatışmaların başlamasından bu yana Birleşmiş Milletler () rakamlarına göre, 10 bin civarında kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 25 bin kişi ise yaralanmıştı.

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Ayrılıkçı lider bombalı saldırıda öldü
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