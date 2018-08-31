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’da silah ve nda

'ın güneyindeki kentinde, çatısı altındaki Saraya el-Selam'a ait silah ve nda meydana geldi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 12:14 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 12:16

Kentin batısında neden çıktığı bilinmeyen ın, son seçimlerin galibi Mukteda el-Sadr'a bağlı Saraya el-Selam güçlerine ait silah ve nda ya yol açtığı bildirildi.

Patlama ile ilgili açıklama yapan güvenlik kaynakları, yangının çıkma nedenini öğrenmek için soruşturma başlatıldığını duyururken, patlamanın sadece maddi hasara yol açtığını ve can kaybı yaşanmadığını söyledi. Bölgeden gelen bilgilere göre kentte paniğe neden olan patlama bölgesindeki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ancak patlayıcıların infilak etmesi itfaiye ekiplerinin görevini zorlaştırıyor. 'ta yaz mevsiminin başlamasından bu yana 20'ye yakın silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Yetkililerin patlamaların sabotaj değil artan sıcaklığın neden olduğunu ileri sürüyor.

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Kerbela’da silah ve mühimmat deposunda patlama
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