“Allah ve Türkler’den başka dostumuz yok”

Surıye'nın İdlib
ilinde Esad
rejimi ve müttefiklerinin olası operasyonuna karşı gösteriler düzenlendi. Gösteriye katılan siviller, Türkiye
'nin bölgede güvenliği sağlamasını istediklerini belirtti. Protestolara İdlib'in merkeziyle Serakib, Marratinuman, Han Şeyhun, Eriha, Cisr Suğur, Maaratmısrın, Sarmada, Dana ve Salkin ilçeleri ile Keferruma, Maarşurin Kefrenbil, Kefrenbil, Harim, Kefer Avit, Derkuş, Azmarin ve Hiş belde halkının yanı sıra Halep
'in batı kırsalındaki Daret İzze ve El Etarib ilçelerindeki siviller katıldı. Cuma namazının ardından bir araya gelen göstericiler, "Allah'tan ve Türkler'den başka dostumuz yok", "Esad ve milisleri terörist kaynağı, Türkiye ise barış kaynağıdır" "Devrime hala sadığız" yazılı Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizlerle yürüdü.